На 74-м Международном астронавтическом конгрессе Китай представил программу «Чанъэ-8» и возможности международного сотрудничества. Пакистанское космическое агентство Suparco подтвердило участие своего лунохода в этой миссии, запланированной на 2028 год.

На 74-м Международном астронавтическом конгрессе, который прошел в октябре прошлого года, Национальное космическое управление Китая анонсировало программу «Чанъэ-8», открыв возможности для международного сотрудничества. В этом контексте Пакистанское космическое агентство Suparco сообщило о своем намерении отправить луноход в рамках этой миссии, запланированной на 2028 год.

Луноход, весом около 35 килограммов, будет исследовать южный полюс Луны. Эта область интересует ученых из-за вероятного наличия ресурсов, таких как водяной лед, что может быть полезно для будущих миссий. Основные задачи лунохода включают изучение лунного грунта, проведение научных экспериментов и тестирование новых технологий для дальнейших исследований.

Представители Suparco отметили значимость этого сотрудничества для пакистанской космической программы. Они подчеркнули, что взаимодействие с Китаем может привести к новым научным данным о лунной поверхности. Основное внимание будет сосредоточено на детальном исследовании южного полюса, который, как считается, содержит важные ресурсы.

Миссия «Чанъэ-8» включает посадочный модуль, луноход и интеллектуального лунного робота. Запуск запланирован на 2028 год, и он станет частью более широкой программы исследования Луны. Миссия будет оснащена 14 научными полезными нагрузками, такими как камеры и сейсмометры, которые помогут в анализе лунной поверхности.

После приземления на Луну проекты сотрудничества смогут работать независимо от посадочного модуля Приоритет будет отдан взаимодействию между аппаратами.