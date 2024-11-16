Фил Спенсер, руководитель Microsoft Xbox, высказал недовольство по поводу практики продажи DLC, которые вырезают контент из основных игр. Он призывает разработчиков создавать уникальные пакеты расширения, а не просто «дополнять» уже существующий контент.

Фил Спенсер, глава Xbox, в интервью затронул актуальную проблему в игровой индустрии — продажу дополнений, которые фактически представляют собой вырезанный контент. Спенсер ясно выразил свое недовольство: он хочет видеть в DLC не просто дополнительные уровни, вырезанные из оригинальной игры, а уникальный контент, который обогатит игровой опыт.

Спенсер привел пример, когда разработчики могут удалить ключевые элементы игры, чтобы позже продать их в качестве платного дополнения. Он считает, что подобные манипуляции подрывают доверие игроков и создают негативное восприятие. Вместо этого он призывает к созданию дополнений, которые действительно расширяют мир игры и предлагают новые впечатления.

Интересно, что в интервью также обсуждали возможность использования Game Pass для продвижения платных дополнений. Спенсер отметил, что стратегия выпуска DLC зависит от замысла разработчиков. Если они видят, что история игры требует продолжения, то пакеты расширения могут стать отличным способом вернуть интерес игроков.

Спенсер также подтвердил, что Microsoft продолжит выпускать новые консоли Xbox и рассматривает возможность дальнейших приобретений для расширения своего влияния на рынке. Его подход к DLC может изменить правила игры, если разработчики прислушаются к его мнению и начнут создавать контент, который действительно стоит своих денег.