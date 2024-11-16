Компания Blue Origin объявила о следующем космическом рейсе, в котором примет участие известная телеведущая Эмили Каландрелли. Полет, получивший название NS-28, станет 28-й миссией многоразового корабля New Shepard.

Компания Blue Origin готовится к запуску нового суборбитального рейса, в котором примет участие Эмили Каландрелли, известная как «Space Gal». В состав экипажа вошли шесть человек, включая пару Хэглов и специалистов в различных областях.

Каландрелли, выпускница Массачусетского технологического института, зарекомендовала себя как авторитет в области науки и технологий. Она стала первой женщиной, единолично ведущей научный сериал в США, тем самым вдохновляя молодежь на изучение STEM-дисциплин. Ее активная позиция в вопросах улучшения условий для работающих матерей в аэрокосмической отрасли также заслуживает внимания.

Экипаж состоит из супружеская пара Хэглов, уже имеющей опыт полета на корабле NS-20. Марка, президента компании Tricor International, и Шэрон, основательницы SpaceKids Global. Также с ними летит Остин Литерал, выигравший место в экипаже через розыгрыш.

Миссия NS-28 стартует с космодрома в Западном Техасе и поднимет пассажиров на высоту более 100 километров, где они смогут насладиться захватывающими видами Земли. Несмотря на то что стоимость билетов пока остается загадкой, конкуренция в сфере космического туризма становится все более напряженной. Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, продолжает лидировать в этой области, предлагая уникальные возможности для тех, кто мечтает о космосе.