В 2025 году в России планируется представить несколько квантовых компьютеров на 50 кубитов, созданных на различных платформах. Это событие станет важным шагом в развитии квантовых технологий в стране.

Квантовые технологии продолжают развиваться, и Россия не остается в стороне от этой тенденции. В ближайшие годы страна намерена продемонстрировать свои достижения в этой области, представив новые квантовые компьютеры.

На "Квантовой неделе" в Нижнем Новгороде стало известно, что в 2025 году в России будут представлены несколько квантовых компьютеров с мощностью 50 кубитов. Руслан Юнусов, сооснователь Российского квантового центра, сообщил, что эти устройства будут различаться по платформам, на которых они созданы. Например, один из компьютеров будет работать на основе ионов.

Юнусов отметил, что пока невозможно точно сказать, какая технология станет доминирующей в квантовых вычислениях. Ученые ожидают, что к 2030 году хотя бы один из квантовых компьютеров сможет решить задачу лучше, чем суперкомпьютер, что станет значительным достижением.

Квантовая неделя включает в себя различные мероприятия, такие как лекции и экскурсии в научные лаборатории, а также II Всероссийский квантовый хакатон, который соберет студентов и молодых ученых. Это событие подчеркивает растущий интерес к квантовым технологиям в России.