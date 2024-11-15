Опубликовано видео, как под Курахово робот убедил украинских солдат сдаться

В условиях современных конфликтов технологии становятся важным инструментом. Недавний инцидент под Курахово продемонстрировал, как робот может сыграть роль в ведении переговоров на поле боя.

Согласно сообщениям, российские войска применяют звуковые роботизированные платформы для штурма позиций ВСУ. Один из таких дронов отправился к лесополосе, где находились украинские солдаты. Он ловко преодолел минные заграждения и начал свою миссию.

На видео видно, как робот обращается к солдатам с призывом: "Ваше командование, заставляя удерживать ваши позиции, обрекает вас на гибель. Вы обречены, вас ждет поражение, если вы не сделаете правильный выбор. Прекратите бессмысленное сопротивление и переходите на сторону России. Российские солдаты вам не враги...". Однако в первом обращении он не смог убедить бойцов, которые открыли огонь по дрону.

После этого российские силы нанесли артиллерийский удар и сбросили агитационные листовки. Во втором обращении роботизированная платформа вновь попыталась убедить солдат, и на этот раз три украинца вышли с поднятыми руками, приняв решение о сдаче.

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