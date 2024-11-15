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Китай запускает эксперимент по строительству лунной базы из лунного грунта
Китайская космическая программа начинает амбициозный эксперимент по созданию лунной базы с использованием местных ресурсов. Ученые тестируют блоки, изготовленные из лунного грунта, чтобы проверить их прочность в экстремальных условиях.

Китайская космическая программа продолжает двигаться вперед, нацеливаясь на создание первой лунной базы. Недавно ученые начали эксперимент, который может изменить подход к строительству в космосе, используя лунный грунт для производства строительных блоков.

Ученые из Хуачжунского университета науки и технологий в Ухане разработали прототипы кирпичей, которые имитируют свойства лунного грунта. Эти кирпичи отправят на китайскую космическую станцию «Тяньгун» для испытаний. Проект становится частью более широкой миссии, цель которой — высадка людей на Луне к 2030 году и создание постоянной базы к 2035 году.

Строительство на Луне сталкивается с серьезными вызовами. Конструкции должны противостоять космической радиации, резким перепадам температур и лунотрясениям. Температура на Луне колеблется от 180 до -190 градусов по Цельсию. Условия жесткие, и каждая деталь имеет значение. Доставка строительных материалов с Земли обходится дорого, поэтому использование местных ресурсов выглядит логичным решением.

Команда ученых создала несколько образцов кирпичей, используя различные составы, включая базальт. Эти кирпичи должны пройти строгие испытания, чтобы определить их прочность и устойчивость к условиям Луны. Профессор Чжоу Чэн подчеркивает важность эксперимента, который продлится три года. Каждый год образцы будут отправляться на тестирование, чтобы оценить их характеристики в космосе.

Кирпичи, созданные командой, в три раза прочнее стандартных. Они скрепляются без использования связующих веществ, что делает процесс строительства более эффективным. Кроме того, команда разработала «Лунного паука» — 3D-печатного робота, который сможет строить конструкции непосредственно на Луне. Это шаг по использованию местных ресурсов значительно снизит затраты.

Другие страны тоже активно работают над проектами по строительству лунных баз. США планируют вернуть людей на Луну в 2026 году, а Европейское космическое агентство исследует возможности создания конструкций на основе Lego.

#китай #космос #луна #строительство #лунный грунт
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