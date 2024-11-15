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Астрономы обнаружили две галактики, гравитация которых действует как составная линза
Международная команда астрономов сделала удивительное открытие, обнаружив две галактики, которые действуют как составная линза. Это открытие может помочь более точно рассчитать постоянную Хаббла и разрешить давний научный спор.

Недавние исследования международной группы астрономов привели к захватывающему открытию: две галактики выстроились в ряд таким образом, что их гравитация действует как составная линза.

Ранее астрономы наблюдали множество галактик и скоплений, которые преломляют свет, но сейчас речь идет о более уникальном явлении. Составная линза, как следует из названия, состоит из двух линз, которые работают в тандеме, усиливая и искажая свет позади них. Это похоже на то, как две оптические линзы могут быть объединены для улучшения изображения. В данном случае, эффект двукратного преломления света от двух галактик позволяет астрономам лучше понимать объекты, находящиеся на заднем плане.

Исследователи первоначально обнаружили систему J1721+8842, полагая, что за ней скрывается лишь одна эллиптическая галактика, отклоняющая свет от квазара. Однако, когда они проанализировали данные за два года, они заметили изменения в изображениях квазара и странные дублирующиеся кусочки света. Эти фрагменты, казавшиеся отражениями одного источника, на самом деле оказались результатом действия двух галактик, которые работали как составная линза.

Резюме доказательств, показывающих уникальный источник и природу двойной линзы J1721+8842

Добавление данных с космического телескопа Джеймса Уэбба стало решающим моментом. Астрономы обнаружили, что красноватое кольцо, ранее считавшееся кольцом Эйнштейна, на самом деле принадлежит второй линзирующей галактике. Это открытие позволило команде построить компьютерную модель, которая подтвердила их наблюдения.

Теперь исследователи надеются, что это открытие поможет другим ученым более точно рассчитать постоянную Хаббла. Разрешение конфликта относительно ее значения может изменить наше понимание расширения Вселенной.

#астрономия #исследование #галактики #постоянная хаббла #линза
Источник: arxiv.org
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