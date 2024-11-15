Недавняя фотография, опубликованная в социальных сетях, показывает северокорейские самоходные артиллерийские установки Koksan, якобы перевозимые в России.

Издание The War Zone недавно опубликовало информацию о том, что в России появились образцы самоходной артиллерийской системы северокорейского производства. Фотография, которая вызвала бурные обсуждения, появилась вначале в Telegram и запечатлела как минимум две 170-мм самоходные артиллерийские установки M1989 Koksan на платформе. Американское издание утверждает, что по данным геолокации постов с фотографиями было установлено, что это случилось в Красноярске.

Самоходные установки Koksan представляют собой интересный пример северокорейской военной техники. Оригинальная версия M1978 базируется на адаптированном танке Type 59 и оснащена 170-мм пушкой, установленной в открытой надстройке. В отличие от этого, M1989 использует более современное шасси, напоминающее российское 2С7 «Пион». На фото видно, что у машин белые опорные катки — характерная черта северокорейской техники, часто демонстрируемой на парадах.

Главное преимущество этих орудий — впечатляющая дальность стрельбы. Пушка может поражать цели на расстоянии до 40 км с обычными снарядами и до 60 км с реактивными. Это делает Koksan одним из самых дальнобойных орудий в арсенале Северной Кореи. Однако у системы есть недостатки. Расчет орудия не может находиться в защищенном месте во время стрельбы, а темп огня оставляет желать лучшего — всего два выстрела каждые пять минут. Для сравнения, современные немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 способны стрелять до 10 снарядов в минуту.

По мнению The War Zone для России использование M1989 создает дополнительные проблемы. Орудия требуют 170-мм боеприпасов, которые отсутствуют в российских арсеналах и считаются редкими в мире. Тем не менее, у Северной Кореи есть запасы таких боеприпасов, что открывает возможности для поставок.

The War Zone также поднимает вопрос о причинах появления этих орудий в России. Высказываются предположение, что возможно они предназначены для испытаний или учений с участием северокорейских войск. Также существует вероятность, что эти установки отправятся в зону СВО, где Россия использует их для усиления своих артиллерийских позиций. Озвучивается также и вероятность, что Koksan могут направить на российско-украинскую линию соприкосновения для использования непосредственно Пхеньяном.