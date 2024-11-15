Украинские вооруженные силы наращивают усилия для улучшения позиций на фронте до инаугурации Дональда Трампа. Ожидая усиления наступления России, Киев планирует призвать дополнительные силы для стабилизации ситуации.

Ситуация на восточном фронте Украины становится все более напряженной. По данным Financial Times, вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся укрепить свои позиции до 20 января, когда Дональд Трамп вступит в должность президента США. Это время станет критическим для обеих сторон конфликта, и украинские военные намерены продемонстрировать свои успехи в борьбе с российскими войсками.

В Киеве ожидают, что Россия активизирует наступление, особенно в южных и восточных регионах. Чтобы подготовиться к возможным тяжелым боям, ВСУ планируют привлечь больше медицинских специалистов и увеличить численность своих подразделений.

Украинские власти задействуют амбициозный план призыва 160 тысяч человек в течение следующих шести месяцев. Однако эксперты выражают сомнения относительно достижения этой цели, предполагая, что реальная цифра может составить около 100 тысяч. На фоне кадровых трудностей, командиры ВСУ сообщают о необходимости отправлять в бой квалифицированных специалистов, включая медиков и поваров. Один из офицеров отметил, что иногда приходится принимать трудные решения, отправляя своих поваров в окопы, чтобы заполнить ряды.