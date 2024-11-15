Ситуация на восточном фронте Украины становится все более напряженной. По данным Financial Times, вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся укрепить свои позиции до 20 января, когда Дональд Трамп вступит в должность президента США. Это время станет критическим для обеих сторон конфликта, и украинские военные намерены продемонстрировать свои успехи в борьбе с российскими войсками.
В Киеве ожидают, что Россия активизирует наступление, особенно в южных и восточных регионах. Чтобы подготовиться к возможным тяжелым боям, ВСУ планируют привлечь больше медицинских специалистов и увеличить численность своих подразделений.
Украинские власти задействуют амбициозный план призыва 160 тысяч человек в течение следующих шести месяцев. Однако эксперты выражают сомнения относительно достижения этой цели, предполагая, что реальная цифра может составить около 100 тысяч. На фоне кадровых трудностей, командиры ВСУ сообщают о необходимости отправлять в бой квалифицированных специалистов, включая медиков и поваров. Один из офицеров отметил, что иногда приходится принимать трудные решения, отправляя своих поваров в окопы, чтобы заполнить ряды.