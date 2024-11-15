Ким Чен Ын подчеркивает важность массового производства ударных беспилотников для укрепления военной мощи Северной Кореи. Лидер страны выразил удовлетворение результатами испытаний новых дронов и призвал к созданию системы серийного производства.

Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи, недавно заявил о необходимости развивать массовое производство ударных беспилотников. Во время испытаний новых дронов он отметил их впечатляющие тактико-технические характеристики. Эти слова отражают растущую озабоченность КНДР по поводу глобальной конкуренции в области военных технологий. Лидер КНДР подчеркнул, что беспилотники становятся основным инструментом в современных вооруженных конфликтах, и их применение расширяется.

Ким выразил уверенность в том, что у Пхеньяна есть все ресурсы для создания эффективной системы серийного производства дронов. Он акцентировал внимание на необходимости обновления военной практики, чтобы соответствовать новым вызовам. В его речи звучали призывы к инновациям, которые должны помочь Северной Корее адаптироваться к изменяющимся условиям на международной арене.

Эти шаги не являются единственными в военной стратегии КНДР. В сентябре Ким поставил задачу увеличить производство ядерных материалов, поручив расширить число центрифуг для обогащения урана.