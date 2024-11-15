NASA и Microsoft объявили о совместном проекте по созданию чат-бота Earth Copilot, который использует 100 петабайт данных о Земле. Этот искусственный интеллект упростит доступ к научной информации, позволяя пользователям задавать вопросы на естественном языке.

NASA и Microsoft объединили усилия, чтобы разработать инновационный чат-бот под названием Earth Copilot. Этот ИИ будет использовать огромный объем данных — более 100 петабайт, собранных NASA за годы исследований нашей планеты. Задача нового чат-бота заключается в том, чтобы сделать доступ к этим данным простым и понятным для широкой аудитории.

Тайлер Брайсон, вице-президент Microsoft, отметил, что многие пользователи сталкиваются с трудностями при работе с научной информацией. Им необходимо разбираться в сложных интерфейсах и интерпретировать данные, что требует специальных навыков. Earth Copilot изменит эту ситуацию. Пользователи смогут задавать вопросы на обычном языке и получать четкие, лаконичные ответы, что значительно упростит процесс поиска информации.

Минь Нгуен, архитектор облачных решений в Microsoft, подчеркнул, что цель сотрудничества заключается в том, чтобы сделать знания о Земле доступными для всех. «Мы хотим, чтобы пользователи могли легко взаимодействовать с данными, используя простые языковые запросы», — добавил он. Это позволит большему числу людей получить доступ к важной информации, которая может повлиять на их жизнь и работу.





Система будет использовать мощные сервисы Azure, включая машинное обучение и аналитику данных. Хуан Карлос Лопес, специалист Azure, объяснил, что разработка направлена на эффективную обработку сложных запросов и больших объемов информации. Благодаря этому пользователи смогут быстро находить нужные данные, не теряясь в технических нюансах.