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Новый антидроновый комплекс «ПРЕС»: защита автомобилей от воздушных угроз
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех анонсировал разработку мобильного комплекса «ПРЕС», который защищает транспортные средства от атак FPV-дронов. Устройство обладает высокой эффективностью и простотой в использовании, что делает его незаменимым в современных условиях.

Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав Госкорпорации Ростех, представил новую мобильную систему подавления FPV-дронов, получившую название «ПРЕС». Этот комплекс нацелен на защиту различных типов транспортных средств, включая автомобили скорой помощи, грузовики и легковые машины. Вес устройства составляет всего 14,5 кг, а его установка не требует особых усилий благодаря магнитным креплениям, что позволяет быстро монтировать его на крыше автомобиля.

Комплекс функционирует в диапазоне частот от 400 до 1200 МГц, что обеспечивает эффективное подавление управляющих сигналов дронов. Инженеры из НИИ «Вектор» разработали систему так, что операторы могут оперативно менять генераторы помех прямо на месте, без необходимости в привлечении специалистов. Это значительно упрощает процесс использования устройства в условиях, требующих быстрой реакции.

Дальность действия «ПРЕС» достигает 150 метров с радиусом 360 градусов, что гарантирует надежную защиту от угроз на значительном расстоянии. Устройство демонстрирует высокую эффективность в любых погодных условиях и при температуре от −40 до +40 градусов Цельсия. Оно подключается напрямую к аккумулятору автомобиля, потребляя 850 Вт, а мощность выходных помех составляет 400 Вт. Блок управления удобно размещается в салоне, что облегчает эксплуатацию системы.

Вячеслав Ляшук, директор по развитию бизнеса НИИ «Вектор», подчеркнул важность создания такого мобильного решения в свете современных вызовов. «Защита транспортных средств от дронов становится все более актуальной задачей. Мы применили наш опыт и знания для разработки устройства, которое эффективно защищает автомобили в движении», — отметил он.

Также НИИ «Вектор» работает над созданием мобильных детекторов для обнаружения дронов, которые смогут функционировать в связке с системой «ПРЕС». Эти новшества открывают новые возможности для повышения безопасности как гражданских, так и военных транспортных средств.

#безопасность #ростех #fpv-дроны #прес
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