Стартап Akash Systems анонсировал технологию алмазного охлаждения для графических процессоров.

Стартап Akash Systems из Окленда привлек внимание своей инновационной технологией охлаждения для графических процессоров, основанной на использовании синтетических алмазов. Компания подписала предварительный меморандум с Министерством торговли США на сумму $18,2 миллиона для получения дополнительных налоговых льгот в рамках Закона CHIPS. Этот шаг служит важным сигналом о том, что стартап движется к официальному соглашению с правительством.

Технология алмазного охлаждения предлагает значительное снижение температуры работы чипов, что позволяет избежать перегрева и продлить срок службы оборудования. Akash утверждает, что ее решение может снизить температуру на 10-20 градусов по Цельсию, что позволит центрам обработки данных сэкономить миллионы долларов на охлаждении. Это особенно актуально в эпоху, когда требования к вычислительной мощности постоянно растут.

Инновация не ограничивается простым использованием термопасты. Akash применяет синтетические алмазы в качестве подложки для чипов, используя их высокую теплопроводность для эффективного отвода тепла. В компании также работают над интеграцией алмазов с проводящими материалами, такими как нитрид галлия, что открывает новые горизонты для создания высокопроизводительных полупроводников.





Сейчас стартап не раскрывает все детали своей технологии, но предполагается, что он закупает графические процессоры у сторонних производителей и монтирует их на собственные печатные платы. В будущем Akash планирует производить собственные пластины из синтетических алмазов, что позволит компании стать независимым игроком на рынке и сотрудничать с такими гигантами, как Nvidia и Qualcomm.

В то время как крупные компании, такие как Intel и Samsung, занимают ведущие позиции в получении финансирования, маленькие стартапы часто остаются в тени. Akash Systems стремится изменить эту ситуацию, внедряя новые технологии и расширяя свои производственные мощности. Интерес к алмазному охлаждению растет, и стартап надеется, что его усилия принесут плоды в ближайшем будущем.