Стартап Akash Systems из Окленда привлек внимание своей инновационной технологией охлаждения для графических процессоров, основанной на использовании синтетических алмазов. Компания подписала предварительный меморандум с Министерством торговли США на сумму $18,2 миллиона для получения дополнительных налоговых льгот в рамках Закона CHIPS. Этот шаг служит важным сигналом о том, что стартап движется к официальному соглашению с правительством.
Технология алмазного охлаждения предлагает значительное снижение температуры работы чипов, что позволяет избежать перегрева и продлить срок службы оборудования. Akash утверждает, что ее решение может снизить температуру на 10-20 градусов по Цельсию, что позволит центрам обработки данных сэкономить миллионы долларов на охлаждении. Это особенно актуально в эпоху, когда требования к вычислительной мощности постоянно растут.
Инновация не ограничивается простым использованием термопасты. Akash применяет синтетические алмазы в качестве подложки для чипов, используя их высокую теплопроводность для эффективного отвода тепла. В компании также работают над интеграцией алмазов с проводящими материалами, такими как нитрид галлия, что открывает новые горизонты для создания высокопроизводительных полупроводников.
Сейчас стартап не раскрывает все детали своей технологии, но предполагается, что он закупает графические процессоры у сторонних производителей и монтирует их на собственные печатные платы. В будущем Akash планирует производить собственные пластины из синтетических алмазов, что позволит компании стать независимым игроком на рынке и сотрудничать с такими гигантами, как Nvidia и Qualcomm.
В то время как крупные компании, такие как Intel и Samsung, занимают ведущие позиции в получении финансирования, маленькие стартапы часто остаются в тени. Akash Systems стремится изменить эту ситуацию, внедряя новые технологии и расширяя свои производственные мощности. Интерес к алмазному охлаждению растет, и стартап надеется, что его усилия принесут плоды в ближайшем будущем.