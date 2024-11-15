Компания NTT анонсировала разработку технологии активного шумоподавления для открытых наушников, что позволит пользователям лучше контролировать окружающие звуки. Технология будет продемонстрирована на R&D Forum в конце ноября 2024 года.

Компания NTT разработала инновационную технологию активного шумоподавления (ANC) для открытых наушников, таких как nwm ONE. Эти наушники позволяют пользователям оставаться в курсе окружающих событий, что особенно важно в общественных местах.

Для создания эффективного шумоподавления NTT использует передовые аппаратные и программные решения. В аппаратной части задействованы микрофоны с обратной связью и динамики, способные обеспечить минимальную задержку звука. Программное обеспечение включает алгоритмы ANC, которые оптимизируют обработку звука.

Тестирование показало, что новая технология значительно снижает уровень шума в диапазоне частот от 1 кГц до 3 кГц, что превосходит существующие решения, которые работают только с более низкими частотами. Среднее снижение шума составило 7,8 дБ, а максимальное – 13,7 дБ.





NTT собирается коммерциализировать свою технологию после дополнительных исследований и представит ее на R&D Forum 2024, который пройдет в этом году с 25 по 29 ноября.