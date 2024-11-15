Министерство энергетики России предложило ввести запрет на майнинг криптовалют в нескольких регионах с декабря 2024 года. Вопрос обсудят на межправительственной комиссии 18 ноября.

Совсем недавно в России стали активно обсуждать возможный запрет на майнинг криптовалют. Это решение может затронуть множество регионов, где использование электроэнергии для майнинга вызывает серьезные опасения.

Министерство энергетики России предложило ввести ограничения на работу майнеров цифровых валют в ряде регионов страны, начиная с декабря 2024 года. Этот вопрос будет рассмотрен на межправительственной комиссии, которая соберется 18 ноября. Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что предложение от Минэнерго будет обсуждено.

Как пояснили в министерстве, речь идет о запрете на майнинг в территориях с критическими балансами по электроэнергии и там, где действуют субсидированные тарифы на электричество. Это решение может быть принято на основании рекомендаций Минэнерго и мнений региональных властей.

Согласно информации, полученной изданиями, ограничения могут коснуться таких регионов, как Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край. Запрет планируется ввести с 1 декабря 2024 года до 15 марта 2025 года, а затем он будет действовать в периоды пиковых нагрузок в этих областях до 2031 года.

Кроме того, возможные ограничения могут затронуть Карачаево-Черкесскую, Кабардино-Балкарскую республики, Северную Осетию, Ингушетию, Чечню, Дагестан, а также некоторые области Украины, такие как Херсонская и Запорожская, и территории ДНР и ЛНР.