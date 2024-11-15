Компания Zeekr анонсировала выход на рынок гибридных автомобилей. Первые модели дебютируют на Шанхайском автосалоне в апреле 2025 года.

Компания Zeekr, известная своими чисто электрическими автомобилями, готовится к значительным изменениям. Генеральный директор Ан Конгхуэй сообщил о разработке новой гибридной технологии, которая станет основой для будущих моделей. Эта система предназначена для внедорожников и минивэнов, что открывает новые горизонты для бренда. На Шанхайском автосалоне в апреле 2025 года ожидается дебют первых гибридных автомобилей.

Ранее Zeekr сосредоточился исключительно на электрических моделях, но с недавним изменением стратегии компания решила расширить свой ассортимент. В интервью в августе 2023 года Конгхуэй утверждал, что гибридные модели не входят в планы компании. Однако, как показывает практика, рынок требует адаптации. С увеличением интереса к автомобилям с большим запасом хода, Zeekr приняла решение о запуске гибридных решений.

На данный момент компании удалось создать флагманский внедорожник, который будет сочетать в себе как электрическую, так и гибридную технологии. Это позволит автомобилю работать в режиме EV на низких скоростях, а при необходимости использовать традиционный двигатель для большей мощности на шоссе. Такой подход обещает повысить удобство и эффективность использования автомобилей, что важно для современных водителей.

Шпионские фотографии нового Zeekr 001 с гибридной силовой установкой уже появились в сети, подтверждая активную работу над проектом. Внешне он не отличается от своих электрических собратьев, но под капотом скрывается новая технология, которая обещает улучшить производительность и экономию топлива. Ожидается, что гибридные модели Zeekr станут конкурентами для популярных автомобилей других марок, таких как Li Auto и Aito EREV, которые уже завоевали сердца китайских потребителей.

Объединение Zeekr и Lynk & Co под одним брендом также сыграло свою роль в этом переходе. Слияние позволяет компании более эффективно конкурировать на рынке, предлагая как чисто электрические, так и гибридные автомобили.