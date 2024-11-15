Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Российские производители молока снизили цены после проверки Генпрокуратуры
Проверка прокуратуры привела к тому, что российские производители молока вернули цены на прежний уровень. Ведомство отметило отсутствие обоснований для их повышения.

Недавно в России покупатели столкнулись с ростом цен на молоко. В условиях и без того растущих цен на продукты, прокуратура решила провести проверку, чтобы выяснить, почему производители повысили стоимость молока. Результаты проверки оказались неожиданными для многих.

В ходе проверки, инициированной Генпрокуратурой России, несколько крупных производителей молока, включая АО "Вимм-Билль-Данн" и ООО "Экомилк", согласились вернуть цены на молоко к прежнему уровню. Прокуратура указала на то, что повышение цен не имело объективных экономических оснований.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что такие меры приняты в интересах потребителей, и это не единичный случай. Прокуратура осуществляет системный контроль за ценообразованием на социально значимые товары, особенно перед праздниками. Производители молока, находящиеся в кооперации с переработчиками, уже начали корректировать свои цены.

Таким образом, проверка прокуратуры показала свою эффективность, и теперь покупатели могут вновь рассчитывать на более доступные цены на молоко.

#россия #цены #производство #молоко #прокуратура
+
Написать комментарий (0)
Бренд KGM, ранее известный как SsangYong, готовит новые кроссоверы для России
На Байконуре завершена стыковка грузового корабля «Прогресс МС-29» с переходным отсеком
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай представил истребитель шестого поколения White Emperor B
24
Представлены игровые смартфоны серии RedMagic 10 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite
+
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
45
Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.0
2
Исследование показало, что даже самый продвинутый ИИ не до конца понимает правила работы нашего мира
9
«Калашников» отправил в армию уникальные машины КПМ 9В871-9 для тестирования ПТРК
2
«Народный ОПК» России готовится покорить мировой рынок: проекты становятся легальными
2
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
45
После завершения программы льготной ипотеки цены на жилье в России начали стремительно снижаться
5
Российские войска применяют захваченные БМП M-2 Bradley против ВСУ
+
NVIDIA выпустила DLSS 3.8.10 с уменьшенным количеством предустановленных профилей
1
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
11
Nvidia официально выпустила новое приложение на замену GeForce Experience
2
Valve прокомментировала трудности с поддержкой Steam Deck из-за защиты от читеров
+
Подразделения пресекли попытку украинских войск вырваться из окружения в районе Ольговского леса
+
Resident Evil 9 будет иметь много общего с четвёртой частью
2
AMD сократит часть сотрудников игрового подразделения, поскольку видеокарты не приносят доходов
3
Норвежские спутники зафиксировали погрузку российской ракеты «Булава» на подлодку
1
Новый математический тест FrontierMath поставил в тупик все передовые ИИ-модели и кандидатов наук
+
ВС России атаковали важный для нужд снабжения ВСУ мост в Курахово и засняли его детонацию на видео
2

Популярные статьи

Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
65
"The Killing Antidote" (ранний доступ) - краткий обзор игры
1
Тестирование самых дешевых процессоров на Zen 5 - потянут ли они новые игры
35
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
55
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
55
Необычные советские консервы - от китовых стейков до воды в жестянках
14
Игровой ноутбук vs компьютер — подсчитываем, сколько придется переплатить за мобильность в 2024 году
6
О PS5 Pro - разбираем любимые басни из "нижнего интернета" про новую консоль Sony
13
ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
7
Фильм Командир эскадрильи (Wing Commander 1999) - немного забытой фантастики
5

Сейчас обсуждают

DIP32
03:19
Peggle это культовая казуальная игра, которую одинаково сильно любят как игроки на консолях, так и ПК-геймер - такая культовая, что большинство игроков о ней даже не догадывались и не догадываются. Из...
Обзор культовой серии игр Peggle и ее духовных наследников: от дружбы с Blizzard и Valve до забвения
Garthar
03:17
Да импульсный лазер на самом деле не большая проблема воткнуть. Проблема скорее в невозможности обеспечить необходимым количеством энергии. Кстати есть сильно так не неулевые шансы, что первыми лазерн...
Китай представил истребитель шестого поколения White Emperor B
Garthar
03:15
Не превратится, ему по совокупности характеристик без малозаметности до f16 как до китая раком
Китай представил истребитель шестого поколения White Emperor B
DIP32
03:11
"Военное дело": Российские солдаты закрепляются в районе Заосколье в Купянске
DIP32
03:05
Декоммунизация лишних подарунков, которыми большевики щедро одарили небратьев с барского плеча. Как там любят небратья говорить...эта территория не имеет стратегического значения)))
"Военное дело": Российские солдаты закрепляются в районе Заосколье в Купянске
Garthar
03:04
Да нормально все у него со старситизеном. Просто слишком дохрена амбиций и хотелок. А так лавеха мутится, игрулька играется
Фильм Командир эскадрильи (Wing Commander 1999) - немного забытой фантастики
Garthar
02:53
Да автор вообще жжет напалмом. В нормальных гос структурах все сервисы отключаются на уровне серверов маршрутизации и всякие onedrive там в принципе работать не будут
FM-радио появится в Android Auto в следующем обновлении
Garthar
02:51
Ты несешь ацкую херню. Даже в нью йорке цены на интернет очень так не кислые, а в городках поменьше интернет хуже чем В РФ на модеме. Хотя если для тебя 120 баксов за 30мб\с это норм цена и скорость ...
Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
Workshop
02:41
Да, тесты встройки, но тут красные сжучили, посмотри, там все технологии использованы, включая генерацию кадров на уровне драйвера. Хоть я этим тоже много где пользуюсь, но у синих нет генерации нигде...
AMD сравнила производительность Ryzen AI 9 HX 370 и Core Ultra 7 258V в 16 играх
Mad Cat
02:18
Ну наконец то эскиносы станут нормальными, и можно будет не париться с поиском девайсов на снапах из других регионов.
Samsung может воспользоваться услугами TSMC для выпуска своих чипов Exynos
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем