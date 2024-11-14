Бренд KGM, который раньше назывался SsangYong, планирует возобновить продажи автомобилей в России в 2025 году. В модельном ряду появятся новые кроссоверы с полным приводом, способные привлечь внимание автолюбителей.

Бренд KGM, ранее известный как SsangYong, готовится к возвращению на российский рынок. Ожидается, что первые автомобили поступят в продажу в начале 2025 года, и интерес к ним уже начинает расти. На фоне растущей конкуренции со стороны китайских марок, таких как Haval и Chery, KGM предлагает автомобили с полным приводом, что может стать их значительным преимуществом.

По мнению экспертов, информация о новых моделях KGM пока ограничена. Однако известно, что компания заключила соглашение с Chery Group, хотя это сотрудничество вряд ли даст результаты в ближайшее время. Поскольку новые автомобили должны появиться уже в следующем году, времени на разработку совместных проектов недостаточно.

Среди ожидаемых новинок значатся субкомпактный кроссовер Tivoli, компактный Korando, среднеразмерный Torres и новый Rexton пятого поколения. Все эти модели будут оснащены системой полного привода, что может привлечь внимание российских водителей. Знакомые названия могут сыграть на руку KGM, так как автомобили SsangYong ранее пользовались популярностью и имели хорошую репутацию.

Объем продаж пока трудно оценить, но наличие четырех моделей может обеспечить несколько тысяч автомобилей в месяц. Успех будет зависеть от стабильности поставок и ценовой политики. Ориентировочные цены на KGM Tivoli в Корее составляют около 1,3 миллиона рублей, а на флагманский Rexton — около 2,8 миллиона рублей. В 2025 году с учетом индексации утилизационного сбора эти модели могут стоить в России 2,5 миллиона и 5,5 миллиона рублей соответственно.

На данный момент автомобили сертифицируют, а эксклюзивным дистрибьютором KGM в России станет компания «РЭКС Моторс».