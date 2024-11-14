Skoda Kodiaq вновь появился на российском рынке, предлагая конкурентоспособные цены и богатую комплектацию. Кроссовер доступен по цене от 2,95 миллиона рублей, что делает его привлекательным выбором для покупателей.

На российском автомобильном рынке вновь появился знакомый бренд — Skoda. Кроссовер Kodiaq вернулся в продажу, и его стоимость стартует от 2,95 миллиона рублей. Это предложение выглядит особенно заманчиво на фоне растущей популярности китайских автомобилей, которые часто стоят дороже. Например, новый Chery Tiggo 8 Pro Max в топовой версии обойдется покупателю в 3,55 миллиона рублей, а Geely Atlas даже в базовой комплектации стоит 3,42 миллиона рублей.

Предложение от компании из Владивостока включает в себя полный пакет услуг: от доставки до оформления всех необходимых документов. Базовая версия Kodiaq оснащена 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. и семиступенчатым «роботом». Это делает его отличным вариантом для городских условий.

Хотя конкретная комплектация пока не уточняется, фотографии дают представление о том, что ждет покупателей. Новый Kodiaq будет иметь светодиодные фары, черный кожаный салон и мультимедийную систему с крупным сенсорным экраном. Спортивные передние сиденья с усиленной поддержкой боков обещают комфорт в поездках, а двухзонный климат-контроль добавляет удобства.

На рынке также доступны более мощные версии. Например, кроссовер с 2,0-литровым двигателем мощностью 220 л.с. и полным приводом можно приобрести за 3,64 миллиона рублей. А более мощная версия с 180 л.с. обойдется в 4,39 миллиона рублей. Интересно, что в Москве Kodiaq можно найти по самой низкой цене — 4,45 миллиона рублей за версию с полным приводом и 190-сильным двигателем.