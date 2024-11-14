ASML, ведущий производитель компьютерного оборудования в Европе, ожидает значительного роста продаж в ближайшие годы. Прогнозы компании указывают на выручку от 44 до 60 миллиардов евро к 2030 году благодаря спросу на технологии искусственного интеллекта.

Компания ASML, крупнейший производитель оборудования для полупроводников в Европе, делает смелые прогнозы на будущее. В четверг она объявила, что ожидает роста продаж на 8–14% в течение следующих пяти лет. Основной движущей силой этого увеличения станет бурный спрос на технологии искусственного интеллекта, который требует все более современных и эффективных инструментов.

Генеральный директор ASML Кристоф Фуке отметил, что компания рассчитывает на расширение применения технологии EUV, которая станет ключом к успеху в следующем десятилетии. Он подчеркнул, что ASML намерена не только извлечь выгоду из растущих возможностей ИИ, но и внести свой вклад в развитие этой сферы. Прогнозы компании указывают на выручку от 44 до 60 миллиардов евро к 2030 году, а валовая прибыль может составить от 56% до 60%.

Правда, не все обстоит так гладко. В третьем квартале ASML сообщила о снижении прибыли, что стало неожиданностью для аналитиков. Крупные клиенты, такие как Intel и Samsung, приостановили заказы на оборудование из-за нестабильности на рынке чипов, за исключением сегмента ИИ.