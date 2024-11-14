Специалисты Самарского университета имени Королева предложили инновационный способ защиты Международной космической станции от космического мусора. Новый метод включает использование специального аппарата, который может "сдувать" опасные объекты с орбиты, минимизируя риски столкновений.

Ученые Самарского университета имени Королева представили новый подход к защите Международной космической станции (МКС) от космического мусора. Этот метод основывается на размещении специального аппарата, который может отстыковываться от станции и "сдувать" мусор с опасной орбиты. Такой подход значительно увеличит безопасность космических объектов и продлит срок их службы.

Космический мусор представляет собой серьезную угрозу для функционирования спутников и космических станций. Даже небольшие частицы могут вызвать катастрофические последствия при столкновении с космическими аппаратами. Габаритные объекты, такие как вышедшие из строя спутники или старые ракеты, могут полностью уничтожить даже крупные станции. В нынешних условиях единственным способом предотвращения столкновений является корректировка орбиты, что требует значительных затрат топлива и ресурсов.

С 1999 года МКС провела 38 маневров для уклонения от мусора, каждый из которых требовал больших энергетических затрат. Новый метод, предложенный учеными из Самары, позволяет избежать таких маневров. Аппарат будет отсоединяться от МКС и направляться к потенциально опасным объектам. При сближении он использует струю ионов, создаваемую электрореактивным двигателем, чтобы "сдуть" мусор с его орбиты.

Александр Ледков, один из авторов разработки, обратил внимание на то, что точное прогнозирование траекторий космического мусора представляет собой сложную задачу. Обычно информация о потенциальной угрозе становится доступной всего за два дня до возможного столкновения. Поэтому важно иметь возможность быстро реагировать на такие ситуации.

Исследования показали, что существует 289 объектов массой более одного килограмма, которые могут угрожать МКС. Для каждого из них команда разработала маневр, позволяющий аппарату эффективно сближаться и воздействовать на мусор. При оптимальных условиях, когда МКС и мусор движутся в одной плоскости, можно существенно сэкономить топливо — до 90%.

Профессор Владимир Асланов подчеркнул, что для разработки такого аппарата потребовалось решить большое количество научных задач. В этом процессе были задействованы студенты магистратуры, что подчеркивает важность образовательного аспекта в научных исследованиях. Новый метод защиты от космического мусора открывает перспективы для более безопасного и эффективного использования космического пространства.