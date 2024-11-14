Компания Deep Robotics анонсировала своего нового четвероногого робота Lynx, который способен эффективно передвигаться по сложным ландшафтам. Этот робот, использующий вездеходные колеса, открывает новые возможности для применения в различных сферах.

Компания Deep Robotics представила четвероногого робота Lynx, разработанного для передвижения по сложным и неровным участкам местности. Lynx оснащен вездеходными колесами, что позволяет ему уверенно преодолевать подъемы и спуски, а также перемещаться по каменистым и нестабильным поверхностям.

На видео, опубликованном на YouTube, Lynx демонстрирует свои способности, включая преодоление уклонов до 50 градусов и восхождение на камни высотой до 80 см. Конструкция робота сочетает элементы внедорожных квадроциклов и традиционных робототехнических решений, что делает его универсальным инструментом для работы в труднодоступных местах.

Deep Robotics уже известна своими моделями X20 и X30, которые нашли применение в таких областях, как безопасность и спасательные операции. Эти роботы помогают в проведении инспекций в пострадавших от стихийных бедствий регионах, собирая важные данные о местности и снижая риски для людей. Вэй Тан, руководитель разработки алгоритмов, отметил, что такие устройства могут значительно улучшить эффективность работы команд в сложных условиях.





Тем не менее, с развитием технологий возникает необходимость обсуждения этических аспектов. Lynx может использоваться как для спасательных операций, так и в военных целях. Например, робот может преследовать людей. Это вызывает опасения, так как возможности робота могут быть как благом, так и угрозой. Внимание к этическим аспектам использования таких технологий становится все более актуальным.