Компания Phison Electronics представила инновационный твердотельный накопитель, который обещает решить проблему перегрузки данных в центрах обработки. Новый SSD Pascari D205V стал первым в мире накопителем PCIe Gen 5 с емкостью 128 ТБ.

На выставке SC24 в Атланте Phison Electronics представила свой последний шедевр — твердотельный накопитель Pascari D205V. Этот диск выделяется не только своей емкостью в 128 ТБ, но и статусом первого в мире SSD на базе PCIe Gen 5, специально разработанного для центров обработки данных. В условиях стремительного роста объемов информации, подобные решения становятся особенно актуальными.

Согласно заявлениям компании, накопитель Pascari D205V призван облегчить нагрузку на центры обработки данных, которые сталкиваются с возрастающим потоком данных. Это устройство должно стать спасением для операторов, стремящихся оптимизировать свои инвестиции и повысить эффективность работы. Внутри нового SSD скрываются передовые технологии: контроллер X2 от Phison и 3D QLC, что позволяет устройству достигать впечатляющих скоростей. Последовательное чтение достигает 14 600 МБ/с, а производительность случайного чтения составляет 3000 тыс. IOPS.

Эти показатели вдвое превышают результаты предыдущего поколения Gen 4, что делает D205V настоящим прорывом. В условиях, когда искусственный интеллект и большие данные становятся нормой, необходимость в высокоскоростном хранилище возрастает. Майкл Ву, генеральный директор Phison US, отметил, что с запуском нового накопителя пользователи смогут преодолеть прежние ограничения «по мощности, пространству и охлаждению, чтобы минимизировать узкие места для преобразующих вариантов использования. Клиенты могут по сути преодолеть предыдущие барьеры инфраструктуры, чтобы продолжать масштабироваться в соответствии с требованиями рынка».



