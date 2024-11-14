Компания Geely ведет активные переговоры о приобретении немецкого производителя летающих автомобилей Volocopter, чтобы помочь ей избежать банкротства. Сделка может составить около 95 миллионов долларов, что позволит Geely контролировать 85% акций.

Geely, известный китайский автопроизводитель, собирается приобрести Volocopter, немецкую компанию, занимающуюся разработкой летающих такси. Эта сделка, по данным Bloomberg, может стать спасательным кругом для Volocopter, которая сталкивается с серьезными финансовыми трудностями. В переговорах участвует инвестиционный консорциум под руководством Zhejiang Geely Holding Group, который планирует вложить около 95 миллионов долларов. В результате Geely получит контрольный пакет акций, достигающий 85%.

Volocopter, основанная в 2011 году, активно разрабатывает электрические самолеты с вертикальным взлетом и посадкой (EVTOL). Несмотря на значительные инвестиции, которые составили около 600 миллионов долларов от таких гигантов, как Mercedes-Benz и BlackRock, компания не смогла реализовать свои амбициозные планы. Изначально Volocopter намеревалась представить свой двухместный самолет VoloCity на Олимпийских играх в Париже, но этот проект столкнулся с задержками.

Финансовые проблемы Volocopter подчеркивают сложность рынка летающих автомобилей, где многие стартапы уже обанкротились, не дождавшись выхода на рынок. Китай, с его стремительным развитием электромобилей и поддержкой низкоуглеродной экономики, предлагает более благоприятные условия для таких инноваций. Тем не менее, Volocopter продолжает искать финансирование и рассматривает несколько источников одновременно. Представитель компании подтвердил, что они не могут раскрывать детали о потенциальных инвесторах или будущих планах, но уверены в необходимости стратегических шагов для обеспечения устойчивости.