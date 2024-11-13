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В России начались продажи «Соболя NN», сертифицированного как легковой автомобиль
Группа компаний «Современные транспортные технологии» представила минивэн «Соболь NN», сертифицированный как легковой автомобиль. Это новшество освобождает владельцев от обязательного техосмотра и тахографа, увеличивая удобство эксплуатации.

Минивэн «Соболь NN» теперь доступен на российском рынке, и его сертификация как легкового автомобиля категории B/М1 приносит ряд значительных преимуществ. Владельцы этой модели могут забыть о необходимости проходить техосмотр и устанавливать тахограф, что делает использование автомобиля более простым и удобным. Кроме того, новый статус позволяет двигаться на более высокой скорости по автомагистралям, что особенно важно для тех, кто часто путешествует.

Этот 7-местный минивэн предлагает уникальные возможности для трансформации внутреннего пространства. Сиденья регулируются и могут быть разложены, создавая комфортное спальное место, или полностью сняты для перевозки крупных грузов. Внутри автомобиля предусмотрены различные опции, такие как центральная консоль с холодильником, беспроводная зарядка и откидной столик.

«Соболь NN» оснастили системой бесключевого доступа и электромеханическим стояночным тормозом. Мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном включает навигацию и развлекательные функции. Зимние условия не станут проблемой благодаря подогреву ветрового стекла, сидений и зеркал, а также наличию более 20 мест для хранения вещей и USB-разъемов для зарядки устройств.

Под капотом «Соболя NN» установлен дизельный двигатель серии G 2.5, который соответствует стандарту «Евро-5». Компактные размеры и радиус разворота в 5,4 метра обеспечивают отличную маневренность, а система помощи при парковке делает процесс еще более простым. Безопасность водителя и пассажиров обеспечивают системы ABS и EBD, светодиодные фары, а также датчики дождя и света, что подтверждает высокий уровень комфорта и защиты на дороге.

#минивэн #соболь nn #легковой автомобиль
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