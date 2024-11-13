В ноябре Lada предлагает значительные скидки на модели Vesta и Largus, достигающие 580 тысяч рублей. Программа включает выгодные условия по трейд-ин и автокредитованию, что делает покупку более доступной.

Ноябрь 2024 года стал настоящим праздником для российских автолюбителей, желающих приобрести новые автомобили Lada. Пресс-служба марки сообщила о значительных скидках на популярные модели, в частности, на Lada Vesta и Lada Largus. Сэкономить можно до 580 тысяч рублей, что привлекает внимание как семейных, так и практичных водителей.

При покупке Lada Vesta SW Cross с автоматической коробкой передач экономия складывается из нескольких факторов. Программа трейд-ин предлагает 100 тысяч рублей за старый автомобиль, а при использовании условий LADA Finance или LADA Finance Plus можно получить еще 100 тысяч рублей. Дополнительно, государственная программа автокредитования предоставляет скидку в 20% от стоимости автомобиля. В итоге, такая комбинация делает предложение особенно привлекательным.

Базовая версия Lada Vesta в комплектации Comfort также попала под акцию. Седан теперь доступен по цене от 1 239 900 рублей, что учитывает выгоды от сдачи подержанного автомобиля и программы финансирования. Это позволяет многим покупателям задуматься о замене своего старого авто на новую модель.

Не осталась в стороне и Lada Largus. Акция на этот автомобиль продлится до конца ноября, а цена в кредит по программам LADA Finance и LADA Finance Plus начинается от 1 260 000 рублей. Скидка в 400 тысяч рублей делает Largus особенно привлекательным для семей, нуждающихся в просторном автомобиле. Минимальный ежемесячный платеж составляет всего 8 000 рублей, что также способствует росту интереса к данной модели.