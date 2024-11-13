Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост министра обороны телеведущего Пита Хегсета, что стало неожиданностью для многих. Хегсет, ветеран и сторонник Трампа, вызвал смешанные реакции в политических кругах.

Выбор Дональда Трампа на пост министра обороны вызвал бурные обсуждения в политических кругах. Вместо привычных кандидатов, президент предложил кандидатуру Пита Хегсета, телеведущего с богатым опытом службы в армии. Это решение стало неожиданным шагом, который может изменить расстановку сил в Пентагоне.

Пит Хегсет, известный своими выступлениями на телеканале Fox News, привлек внимание Трампа не только как телеведущий, но и как ветеран Национальной гвардии. Проходя службу в Ираке и Афганистане, он приобрел уникальный опыт, который, по мнению Трампа, поможет ему эффективно управлять оборонным ведомством. «С Питом у руля враги Америки предупреждены», — отметил Трамп, подчеркивая уверенность в его способностях.

Однако выбор Хегсета не лишен противоречий. Многие эксперты указывают на его недостаток опыта в управлении крупными военными структурами. На пост шефа Пентагона также рассматривались более традиционные кандидаты, такие как сенатор Джони Эрнст и Майк Роджерс, которые имеют значительный опыт в оборонном законодательстве. Тем не менее, Трамп решительно настроен поддержать своего старого друга, который с 2016 года активно поддерживает его политику.

Хегсет также оказался в центре скандала, связанного с вмешательством в военное правосудие. Трамп помиловал военнослужащих, осужденных за военные преступления, после того как Хегсет поднял вопрос о необходимости реформ в системе. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе, но, по словам Трампа, оно стало важным шагом к восстановлению доверия к армии.

Книга Хегсета «Война с нашими воинами» также сыграла свою роль в его выдвижении. В ней он критикует леворадикальные подходы к военному делу и предлагает возвращение к принципам меритократии и ответственности. Несмотря на поддержку со стороны Трампа, многие эксперты сомневаются в способности Хегсета справиться с вызовами, стоящими перед Пентагоном. Вопрос одобрения его кандидатуры в Сенате остается открытым, и реакция американских политиков на это назначение будет интересна.