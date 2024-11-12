Банк России опроверг информацию о планах снизить ключевую ставку с марта 2025 года. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не указывала конкретные сроки, а ставка будет зависеть от инфляционных показателей.

В последние дни внимание общественности привлекли заявления о возможном снижении ключевой ставки Банком России. Депутат от КПРФ Мария Прусакова утверждала, что председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией сообщила о планах по снижению ставки с марта 2025 года. Однако Банк России быстро отреагировал, опровергнув эту информацию и прояснив свою позицию.

Банк России, известный своей осторожной и взвешенной политикой, выступил с официальным разъяснением по поводу слухов о снижении ключевой ставки. В ответ на заявления Прусаковой, регулятор заявил, что Набиуллина не делала никаких конкретных прогнозов на встрече с депутатами. Вместо этого ЦБ акцентировал внимание на том, что динамика ключевой ставки зависит от инфляции и инфляционных ожиданий, а не от отдельных высказываний.

На последнем заседании совета директоров, состоявшемся 25 октября 2024 года, Банк России поднял ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, установив её на уровне 21%. Это решение стало рекордным с февраля 2022 года, когда ставка достигла 20%. Каждый шаг повышения сопровождался четкими сигналами для рынка о том, что регулятор готов к дальнейшим мерам ужесточения. Набиуллина подчеркивала, что для сдерживания роста цен потребуется значительная жесткость денежно-кредитной политики в следующем году.

Важный момент заключается в том, что Банк России пересмотрел свои прогнозы по инфляции. Регулятор ожидает, что цели по инфляции в 4% удастся достичь только к 2026 году, тогда как ранее планировалось это сделать в 2025 году. Прогнозный диапазон по инфляции на следующий год колеблется в пределах 4,5–5%. Это говорит о том, что экономическая ситуация остается сложной, и ЦБ продолжает следить за изменениями на финансовом рынке.

Кроме того, Банк России обновил свои прогнозы по среднегодовой ключевой ставке. Теперь ожидается, что в 2024 году она составит 17,5%, а с 28 октября до конца года колебаться в диапазоне 21–21,3%. Это создает ожидания, что к концу года ставка может достигнуть 21–23%. Аналитики, такие как Михаил Васильев из Совкомбанка и Софья Донец из «Т-Инвестиций», предсказывают дальнейшее повышение ставки на заседании в декабре.

На следующий год ЦБ предполагает среднюю ставку в диапазоне 17–20%. Это означает, что регулятор, скорее всего, не начнет смягчение денежно-кредитной политики раньше второго полугодия. Эксперты считают, что снижение ставки произойдет небольшими шагами, что также указывает на осторожный подход ЦБ к управлению экономикой.