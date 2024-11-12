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Раскрыты тайны ультраярких аккреционных дисков, окружающих вращающиеся черные дыры
Ученые из Японии раскрыли тайны ультраярких аккреционных дисков, окружающих вращающиеся черные дыры. Их исследования показали, как эти диски колеблются и влияют на окружающую среду, преобразуя гравитационную энергию в свет.

Сверхмассивные черные дыры, находящиеся в центре большинства галактик, продолжают удивлять ученых своими необычными свойствами. Эти космические гиганты не просто поглощают материю; они обладают способностью воздействовать на окружающее пространство, и их вращение создает настоящие танцы в аккреционных дисках — сплющенных облаках газа и пыли, которые их окружают.

Когда черная дыра вращается, она буквально тянет за собой пространство и время, создавая уникальные условия для аккреционных дисков. Эти диски не просто статичны; они колеблются, как волчки, и это колебание становится важным элементом в преобразовании энергии. Японские ученые решили выяснить, как именно ведут себя ультраяркие аккреционные диски, и их результаты оказались впечатляющими.

Анимацию, демонстрирующую понимание учеными аккреционного диска черной дыры, можно увидеть здесь.

Ученые провели масштабное моделирование, учитывающее динамику электромагнитного излучения и теорию относительности Эйнштейна. Они обнаружили, что даже самые яркие аккреционные диски колеблются, подобно своим менее ярким аналогам. Это открытие подтвердило, что гравитационная энергия, высвобождаемая аккреционными дисками, трансформируется в тепловую, магнитную и электромагнитную энергию, создавая мощные джеты плазмы, выбрасываемые в космос.

Эти джеты движутся с невероятной скоростью, близкой к скорости света, и создают сильное электромагнитное излучение, которое наблюдается на Земле как квазары. Некоторые аккреционные диски настолько яркие, что затмевают свет всех звезд в своей галактике, превращая их в настоящие светила космоса.

Исследование также показало, что колебания аккреционных дисков влияют на направление выбросов газа. Газ, выбрасываемый вокруг оси вращения диска, может изменять свое направление со временем, что объясняет периодические изменения яркости, наблюдаемые у некоторых черных дыр. Это открытие стало значительным шагом вперед в понимании динамики черных дыр и их окружения.

Команда ученых из Университета Цукубы теперь ставит перед собой новую задачу — подтвердить, что черные дыры в центрах этих аккреционных дисков действительно вращаются. Для этого они планируют сравнить долгосрочные симуляции с астрономическими наблюдениями. Успех этого исследования может значительно углубить наше понимание влияния вращающихся черных дыр на космические явления.

Вращающиеся черные дыры не просто поглощают материю; они активно формируют свое окружение, создавая космический спектакль, который продолжается миллиарды лет.

#космос #черные дыры #астрофизика #гравитация #аккреционные диски
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