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FT: Брюссель планирует высвободить €392 млрд из бюджета ЕС на оборону
Financial Times узнала о планах Брюсселя внести значительные изменения в политику финансирования обороны.

По информации Financial Times, Брюссель готов внести значительные изменения в политику финансирования обороны, высвободив €392 миллиарда из бюджета ЕС. На фоне продолжающегося конфликта на Украине и изменений в международной политике, это решение может оказать серьезное влияние на безопасность стран блока. Теперь государства ЕС смогут перенаправить средства из фондов сплочения, которые традиционно использовались для улучшения экономического положения отстающих регионов, на нужды обороны.

Эти фонды, охватывающие более 392 миллиардов евро в семилетнем бюджете на 2021–2027 годы, как сейчас считают в ЕС, до сих пор использовались недостаточно эффективно — менее 5% средств было освоено за почти четыре года. С новыми правилами страны получат возможность инвестировать в проекты, связанные с военной мобильностью и производством оборонной продукции. Например, они смогут финансировать укрепление дорог и мостов, что обеспечит безопасное перемещение военной техники.

Важно отметить, что, несмотря на новые возможности, запрет на использование средств для покупки оружия останется в силе. Однако инвестиции в технологии двойного назначения, такие как беспилотники, теперь допустимы. Это изменение может значительно повлиять на оборонную промышленность стран, стремящихся модернизировать свои вооруженные силы.

Германия, играющая ключевую роль в обеспечении военной мобильности в Европе, сталкивается с проблемами в транспортной инфраструктуре. В 2022 году министерство экономики страны оценивало необходимость вложений в размере 165 миллиардов евро для обновления дорог и мостов. В рамках нового бюджета Берлин получит 39 миллиардов евро, что позволит значительно улучшить состояние своей инфраструктуры.

Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, считает крайне важным увеличить оборонные расходы до 500 миллиардов евро. Она поручила разработать стратегию, которая включает создание «небесного щита» и систему киберзащиты.

#нато #германия #оборона #ес #бюджет #financial times #брюссель
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