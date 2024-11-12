Курская область столкнулась с колоссальными потерями из-за атаки украинских сил, общий ущерб превысит 700 млрд рублей. Глава региона Алексей Смирнов озвучил тревожные цифры, подчеркивая необходимость срочных мер для восстановления экономики.

Глава Курской области Алексей Смирнов сообщил, что восстановление региона после атаки украинских сил потребует более 700 млрд рублей. Эти слова прозвучали на оперативном совещании, где обсуждали последствия боевых действий. Наиболее пострадавшими оказались аграрные предприятия, которые потеряли более 100 млрд рублей из-за разрушений и не завершенной уборки урожая.

Боевые действия, включая артиллерийские обстрелы и использование беспилотников, нанесли серьезный ущерб. Из-за этого агрономы не смогли собрать урожай на значительных площадях. В результате, валовой сбор зерна и других культур снизится, а также погибло 26 тысяч голов крупного рогатого скота, что негативно скажется на производстве мяса и молока.

Малый и средний бизнес также понес убытки, оцениваемые в 17 млрд рублей. В условиях растущих финансовых обязательств перед пострадавшими жителями регион запросил у федеральных властей дополнительные средства в размере 25 млрд рублей. В этом контексте дефицит бюджета на 2025 год составит 3,3 млрд рублей, что подчеркивает сложную экономическую ситуацию в области. Региональные власти продолжают искать пути для стабилизации экономики и поддержки населения, оказавшегося в тяжелых условиях.