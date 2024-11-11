Центробанк России не исключает возможность повышения ключевой ставки на заседании в декабре. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин сообщил о текущих экономических условиях и их влиянии на решение регулятора.

11 ноября заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин сообщил о возможности повышения ключевой ставки в декабре. Он подчеркнул, что хотя совет директоров ЦБ допускает такую вероятность, окончательное решение будет зависеть от экономической ситуации на середину декабря. Это заявление вызывает интерес у аналитиков и экономистов, так как оно может повлиять на кредитные условия и финансовые рынки.

Заботкин также отметил, что в последние две недели наблюдается замедление кредитной активности, что может оказать влияние на решение о ставке. Если этот тренд подтвердится, регулятор учтет его при принятии решения. В то же время, он выразил оптимизм относительно будущих инвестиций в российскую экономику, ожидая их рекордного уровня в 2025 году. Это, по его мнению, поможет выровнять производственные возможности и снизить инфляцию.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о совместной работе правительства и ЦБ по снижению инфляции, которая уже три месяца демонстрирует положительную динамику. Эксперты, такие как аналитик УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова, также прогнозируют вероятность повышения ставки в диапазоне 21–23%. Однако они предупреждают, что эффективность этого шага для сдерживания инфляции снижается, и дальнейшее увеличение ставки может оказаться маловероятным.