11 ноября Китайская корпорация авиационной промышленности провела пресс-конференцию, посвященную 15-му Китайскому авиасалону. На ней представили грузовой космический челнок «Хаолун», который продемонстрирует стыковку с космической станцией и автономное возвращение.

11 ноября на пресс-конференции в рамках 15-го Китайского авиасалона Китайская корпорация авиационной промышленности представила грузовой космический челнок «Хаолун». Этот проект стал важным шагом для Поднебесной в сфере коммерческой аэрокосмической деятельности. На мероприятии продемонстрировали анимацию, показывающую процесс сближения, стыковки и возвращения «Хаолуна» на Землю. Визуализация (посмотреть видео можно здесь) позволила участникам лучше понять, как будет работать этот челнок.

«Хаолун» представляет собой многоразовый космический корабль, разработанный с целью снижения затрат на грузоперевозки к китайской космической станции. Он обладает впечатляющим размахом крыльев и высоким аэродинамическим качеством, что делает его эффективным средством для выполнения различных космических задач. После запуска с помощью ракеты-носителя челнок встречается с космической станцией, а затем, отделившись, возвращается в атмосферу. Уникальная система позволяет ему приземляться горизонтально на взлетно-посадочной полосе, как обычный самолет.

Главный конструктор «Хаолуна» Фан Юаньпэн отметил, что проектирование завершено, и команда проводит комплексные инженерные исследования. Они стремятся как можно быстрее реализовать первую миссию по транспортировке грузов на космическую станцию. В будущем «Хаолун» будет работать в тандеме с легкими грузовыми кораблями Тяньчжоу, создавая гибкую и экономичную систему космических перевозок.