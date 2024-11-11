12 ноября в Чжухае открывается 15-й Китайский авиасалон, где впервые представят беспилотный катер «Orca». На выставке также продемонстрируют новые дроны, способные выполнять сложные боевые задачи.

Завтра, 12 ноября, в Чжухае стартует 15-й Китайский авиасалон, который обещает стать ареной для демонстрации самых современных технологий в области беспилотных систем. Особое внимание привлекает беспилотный катер «Orca», который стал первым китайским публично представленным боевым кораблем такого класса. Этот катер, также известный как JARI-USV, весит 500 тонн и имеет внушительные размеры: длина составляет 58 метров, а ширина — 23 метра. Он способен выполнять автономные боевые операции на расстоянии до 4000 морских миль, включая удары за пределами видимости, противовоздушную и противоракетную оборону, а также поиск и атаку подводных лодок.

Посмотреть видео, демонстрирующее беспилотник «Orca» можно на weibo.com.

Но «Orca» не единственный интересный беспилотник на выставке. Дрон Rainbow-7, с размахом крыльев более 27 метров, также привлечет внимание посетителей и специалистов. Его аэродинамические характеристики и технологии скрытности позволяют значительно уменьшить вероятность обнаружения радаром противника. Rainbow-7 сможет выполнять множество задач, включая разведку и передачу целевых данных для ударов на больших дистанциях в условиях высокой конфронтации. Видео Rainbow-7, представленного на выставке, можно увидеть здесь.

На авиасалоне также представят дрон, разработанный для замены солдат и военных собак в опасных ситуациях. Это решение направлено на снижение потерь в бою и повышение эффективности операций. Динамические демонстрации этих беспилотников покажут их возможности в реальных условиях.