Япония частично сняла ограничения на экспорт автомобилей с «мягкими» гибридными установками в Россию.

Японское правительство приняло решение изменить санкционные нормы, что позволило возобновить экспорт автомобилей с «мягкими» гибридными установками в Россию. Теперь россияне смогут вновь рассмотреть возможность покупки таких моделей, как Honda, Nissan, Suzuki и Mazda. Это решение открывает доступ россиянам к популярным японским маркам, ранее недоступным из-за ограничений.

Дмитрий Клатаевский, директор компании «Япония Транзит», отметил, что изменения представляют собой не столько смягчение, сколько уточнение правил. Ранее многие модели с гибридной системой исключались из торгов, так как японские брокеры опасались возможных последствий. Однако, в условиях снижения продаж, японские автопроизводители решили пересмотреть свои подходы. Теперь россияне могут участвовать в аукционах и приобретать «мягкие» гибриды, которые используют электрический мотор для поддержки работы двигателя внутреннего сгорания, но не могут двигаться исключительно на электричестве.

Снятие запрета на экспорт японских гибридов стало ответом на резкое сокращение импорта через Владивостокскую таможню, которое произошло после введения ограничений в августе минувшего года. В позапрошлом месяце импорт из Японии достиг рекордных 27 тысяч автомобилей. С учетом возобновления экспорта, цены на такие модели, как Honda Insight, могут вырасти на аукционах, что возможно сделает их менее доступными для покупателей.