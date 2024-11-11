Модель LADA Iskra обещает инновационный кузов, предлагая полную оцинковку. Ожидаемый выпуск запланирован на 2025 год, и новинка уже вызывает интерес у автолюбителей.

Будущая модель LADA Iskra, ожидаемая в 2025 году, поднимает планку качества кузовов автомобилей ВАЗ. Она появится в нескольких вариантах — седан, универсал и кросс-универсал. Главное преимущество новинки заключается в полностью оцинкованном кузове, что значительно улучшает защиту от коррозии. Для сравнения, актуальная модель Vesta NG имеет оцинкованными все части, кроме крыши, а предшественник Iskra, Granta FL, оцинкован лишь на 25%.

Текущая LADA Granta оставляет желать лучшего в этом плане: только силовой каркас и пороги защищены от ржавчины, тогда как капот и крылья подвержены коррозии. В то же время, универсал Vesta продемонстрировал хорошую стойкость к коррозии благодаря своей конструкции.

Переход на полную оцинковку кузова в Iskra обещает не только долговечность, но и снижение затрат на обслуживание. В условиях российского климата такая защита станет настоящим спасением для владельцев.