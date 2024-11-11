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Ford официально опроверг слухи о возможной продаже компании Илону Маску
Представитель автогиганта заявил, что информация о сделке не соответствует действительности.

В последнее время в сети активно обсуждали слухи о том, что Илон Маск, генеральный директор Tesla, якобы приобрел компанию Ford. Эта информация вызвала широкий резонанс и множество вопросов, однако Ford спешит развеять все сомнения. В четверг представитель компании подтвердил, что подобные слухи не имеют под собой никаких оснований.

Слухи о продаже возникли на фоне растущего интереса к автомобильной отрасли и активных действий Tesla на рынке. Несмотря на то что Tesla уже делала приобретения, связанные с аккумуляторами и зарядными технологиями, покупка такого крупного игрока, как Ford, кажется маловероятной. Ford существует более ста лет и занимает прочные позиции на рынке, что делает эту сделку практически невозможной.

Некоторые эксперты предполагают, что слухи могли быть порождены ИИ-сгенерированными видео, которые стали популярными на YouTube. Эти видео, возможно, спровоцировали общественное обсуждение, но реальность оказалась далека от фантазий. В конечном итоге, Ford подчеркивает, что компания продолжает свою независимую деятельность и не планирует никаких изменений в структуре собственности.

#tesla #илон маск #ford #слухи #автомобильная индустрия
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