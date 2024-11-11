Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в котором обсудил конфликт на Украине. Трамп выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для достижения мира в регионе.

The Washington Post (WP) сообщает, что 7 ноября 2024 года Дональд Трамп, недавно избранный президент США, связался с Владимиром Путиным, президентом России. Этот разговор стал первым между двумя лидерами после выборов, и его содержание привлекло внимание международных наблюдателей.

Во время беседы, как утверждает WP, Трамп призвал Путина не усугублять конфликт на Украине. Трамп также напомнил о значительном военном присутствии США в Европе, подчеркивая важность стабильности на континенте. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что Трамп проявил интерес к продолжению диалога, направленного на скорейшее разрешение войны.

В ходе разговора Трамп затронул тему возможного мира в Европе и высказал готовность к дальнейшим переговорам. Он обозначил свою позицию, что в его президентской кампании он обещал завершить конфликт, однако конкретные шаги по этому вопросу не были озвучены. В частных беседах, как пишет WP, Трамп намекнул на возможность компромисса, при котором Россия могла бы сохранить часть территории Украины, которую американское издание называет захваченной.

WP в своей статье сообщает, что правительство Украины было проинформировано о разговоре Трампа и не выразило противодействия этой инициативе.