Китайская корпорация авиационной промышленности успешно продала пилотируемый дирижабль «Xiangyun» AS700 на платформе Taobao за 22,99 миллиона юаней. Этот дирижабль станет важным шагом в развитии китайской туристической индустрии, предлагая новые возможности для маловысотных туров.

Китайский пилотируемый дирижабль «Xiangyun» AS700 стал настоящей сенсацией на платформе Taobao, где его продали за 22,99 миллиона юаней (312,53 млн руб.). Изначально цена дирижабля составляла 24,99 миллиона юаней (337,71 млн руб.), но в рамках акции «Double 11» на Tmall покупатели смогли воспользоваться скидкой в 2 миллиона. Дирижабль приобрела компания, занимающаяся культурным туризмом в Цзинмэне.

Дирижабль «Xiangyun» AS700 выполнен с акцентом на маловысотные туры в живописных местах, и его использование полностью соответствует планам местного правительства по развитию туристической отрасли. Представители городской администрации Цзинмэня активно общались с продавцом, обсуждая детали сделки и подчеркивая искренность своих намерений.

После запуска AS700 на Taobao количество запросов на дирижабль резко возросло. Множество местных культурных и туристических учреждений проявили интерес к этому уникальному продукту. Дирижабль уже установил рекорд, пролетев почти 1000 километров через три провинции — Хубэй, Хунань и Гуанси. Этот полет, состоявшийся 21 августа 2024 года, стал знаковым событием, демонстрируя потенциал дирижаблей в Китае.

С максимальной дальностью полета в 700 километров и временем в воздухе до 10 часов, AS700 может подниматься на высоту до 3100 метров и перевозить до 10 человек одновременно. Ожидается, что дирижабли начнут коммерческие полеты в ближайшее время, открывая новые возможности для путешественников и туристов.