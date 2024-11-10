Илон Маск сообщил о значительных улучшениях в конструкции робота Optimus, которые направлены на устранение узких мест в производственном процессе. Этот робот может стать не только полезным помощником в быту, но и важным продуктом для компании.

Илон Маск объявил о том, что Tesla активно работает над улучшением конструкции своего робота Optimus. На платформе X он подчеркнул, что эти изменения помогут устранить ключевые узкие места в производственном процессе. Робот Optimus, по мнению Маска, способен стать одним из самых востребованных продуктов в истории компании благодаря своим многофункциональным возможностям.

На недавнем мероприятии «We, Robot» в Лос-Анджелесе Маск озвучил предполагаемую стоимость Optimus — от 20 000 до 30 000 долларов. Этот робот может выполнять множество задач: от выгула собак до присмотра за детьми и подачи напитков на вечеринках. В рекламных материалах демонстрируют, как он справляется с этими обязанностями, вызывая интерес и восхищение у публики.

Несмотря на уже впечатляющие функции, Маск отметил, что команда Tesla продолжает совершенствовать конструкцию робота, стремясь повысить эффективность производства. Он рассказал, что Optimus уже выполняет некоторые задачи на заводах, и его возможности растут. Однако основная задача заключается в упрощении конструкции, что позволит наладить сложную цепочку поставок и обеспечить массовое производство.

Tesla обладает богатым опытом в оптимизации производственных процессов. Например, модели Model Y и Model 3 используют множество общих деталей, что значительно упрощает сборку. Аналогично, упрощение конструкции Optimus не только ускорит его производство, но и облегчит обслуживание. При этом компания не собирается жертвовать функциональностью, особенно в области искусственного интеллекта.