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BYD запускает управление автомобилем через смарт-часы
Компания BYD Auto анонсировала запуск функции управления автомобилем с помощью смарт-часов. С 11 ноября пользователи смогут открывать двери, управлять светом и сиреной прямо с запястья.

Завтра BYD запускает функцию управления автомобилем с помощью смарт-часов. Эта новинка появится одновременно в пяти сетях, включая Dynasty, Ocean, Fanbao, Denshi и Wanwan. Теперь водители смогут забыть о традиционных ключах и управлять своим автомобилем с удобством.

Судя по официальному видеоролику, который можно посмотреть на сервисе weibo.com, функция поддерживает умные часы от различных производителей, таких как Huawei, Apple и OPPO. Пользователи смогут не только открывать и закрывать двери, но и управлять багажником, а также активировать свет и сирену. Теперь можно находиться на расстоянии от машины и контролировать ее состояние всего одним движением запястья.

Эта технология сделает поездки более комфортными и безопасными. Путешествовать станет проще, ведь теперь не нужно искать ключи в сумке или кармане.

BYD демонстрирует, как современные технологии могут улучшить повседневную жизнь. Впереди владельцев авто BYD ждут новые впечатления, и эта функция возможно только начало в автомобильной индустрии.

#смарт-часы #byd #управление автомобилем
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