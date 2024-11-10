Компания Sanwa Supply выпустила уникальный бумбокс, который сочетает классические функции и современные технологии. Теперь любители музыки могут наслаждаться любимыми кассетами и одновременно использовать Bluetooth для воспроизведения треков с мобильных устройств.

Компания Sanwa Supply порадовала фанатов музыки новым портативным бумбоксом, который выглядит как классическая магнитола, но предлагает современные функции. Устройство включает кассетный плеер, способный воспроизводить старые кассеты и даже конвертировать их в MP3-файлы. Эта функция позволяет пользователям сохранять свои любимые треки в цифровом формате, что особенно актуально для тех, кто хочет сохранить ностальгические воспоминания о прошлом.

Бумбокс поддерживает воспроизведение через стереодинамики мощностью 3 ВТ, а также через наушники. Пользователи могут вставить SD-карту или USB-накопитель, чтобы конвертировать кассеты в монофонические MP3-файлы со скоростью 128 кбит/с. Кроме того, устройство поддерживает Bluetooth 5.3, что дает возможность стримить музыку с любого смартфона или другого источника.

Ретро-функции не заканчиваются на кассетах. Бумбокс также оснащен AM/FM-радиотюнером, который позволяет ловить радиостанции в широком диапазоне частот. Четкий прием обеспечивают выдвижная антенна и внутренняя стержневая антенна. Устройство может работать как от сети, так и от батареек, что делает его идеальным для использования на природе или в поездках.

С размерами 34 x 12 x 8,25 см и весом 1,5 кг, этот бумбокс легко переносить. Его цена составляет 13 800 иен (примерно $90), и он доступен в черном и красном цветах.