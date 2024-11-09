Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что вероятность разрыва дипломатических отношений с США существует. Однако такое решение не станет автоматическим и будет зависеть от конкретных действий Запада.

В последние дни российская дипломатия вновь оказалась в центре внимания. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков озвучил серьезные опасения по поводу возможного разрыва дипломатических отношений с Соединенными Штатами. Он отметил, что подобный шаг станет реальностью, если Запад решит «пойти ва-банк», например, в случае конфискации российских активов за границей или эскалации конфликта на линии соприкосновения.

Рябков подчеркнул, что Россия не собирается инициировать эскалацию, однако готова рассмотреть вариант разрыва отношений, если Запад продолжит действовать без уважения к дипломатическим нормам. Он добавил, что обсуждение этого вопроса не означает автоматического принятия решения. «Мы не можем предсказать, чем закончится такая ситуация», — заявил дипломат.

По его словам, среди возможных сценариев, которые могут привести к ухудшению отношений, находятся действия, которые могут усугубить обстановку на фронте. Рябков упомянул, что некоторые западные страны активно обсуждают различные варианты давления на Россию, и это вызывает у них как энтузиазм, так и страх.

В прошлом году официальный представитель МИДа Мария Захарова уже говорила о том, что объявление России «спонсором терроризма» может стать той самой «точкой невозврата», которая приведет к разрыву отношений. В то время как в Белом доме рассматривали этот вопрос, президент США Джо Байден позже заявил, что не видит необходимости в присвоении России такого статуса.

На фоне этих событий пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что текущие российско-американские отношения находятся на исторически низком уровне. В дальнейшем судьба дипломатических отношений будет зависеть от действий новой администрации США.