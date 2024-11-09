Эксперты наконец-то выяснили, что произошло. Официальный отчет раскрывает причины катастрофы, ставшей шоком для астрономического сообщества.

Обсерватория Аресибо, когда-то величественный гигант с диаметром зеркала в 305 метров, прослужила астрономам более пятидесяти лет. С момента своего открытия в 1963 году она радовала исследователей своими открытиями, пока в 2020 году не произошла катастрофа. Ураган "Мария", обрушившийся на Пуэрто-Рико, стал началом конца для этого уникального научного инструмента. Ветер с силой до 190 километров в час проверил на прочность кабели, поддерживающие обсерваторию.

После урагана специалисты провели проверки, но никаких явных повреждений не обнаружили. Тем не менее, ремонтные работы затянулись на годы, а проблемы, вызванные долгосрочной ползучестью цинка, остались незамеченными. В итоге, в августе и сентябре 2020 года несколько кабелей вышли из строя, что привело к окончательному решению о контролируемом сносе обсерватории. 1 декабря того же года платформа прибора рухнула на рефлекторную тарелку, и, к счастью, никто не пострадал.

Недавний отчет комитета, созданного по инициативе Национального научного фонда (NSF) и Университета Центральной Флориды, подробно описывает причины обрушения. Эксперты пришли к выводу, что основным фактором стала неожиданная ползучесть цинка, которая привела к разрушению кабельных гнезд. Сложные механизмы, поддерживающие конструкцию, не выдержали нагрузки, и это стало настоящей трагедией для астрономов, которые надеялись на дальнейшие исследования.

Комитет отметил, что разрушение началось еще в 2017 году, когда ураган "Мария" нанес серьезный ущерб. Несмотря на отсутствие видимых повреждений, скрытая деградация кабелей оказалась критической. Ремонт, который планировался, не затрагивал основные проблемы, что усугубило ситуацию. Инженеры не смогли предугадать, что именно распад цинка станет причиной краха.

Хотя обсерватория больше не функционирует как научный инструмент, ее наследие продолжит жить. В планах создать образовательный центр под названием Аресибо C3, который будет служить местом для обучения и вдохновения новых поколений исследователей. Этот проект призван сохранить память о великой обсерватории и ее вкладе в астрономию. Теперь Аресибо станет не просто памятником, а активным участником в формировании научного будущего.