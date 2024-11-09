На первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка Георгий Михно озвучил позицию России против поддержки терроризма. Он отметил, что действия Киева в Африке вызывают серьезную озабоченность и требуют международного осуждения.

На первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка, проходящей в Сириусе, Георгий Михно, исполняющий обязанности директора департамента МИД, выступил с заявлением. Он акцентировал внимание на неприемлемости поддержки терроризма со стороны нынешнего украинского правительства.

Михно охарактеризовал действия Киева как открытое содействие террористическим группировкам в Африке. Он привел примеры, в частности, упомянул о поддержке, которую украинские власти оказывают силам в Мали. Это вызвало негативную реакцию со стороны африканских стран, которые осудили такие действия. Мали и Нигер уже разорвали дипломатические отношения с Киевом, что, по мнению Михно, стало логичным шагом.

Дипломат подчеркнул, что поддержка терроризма — это не просто политический вопрос, а угроза безопасности. Он заверил, что Россия продолжит борьбу с этой практикой, используя все доступные средства. В конференции участвует около 1,5 тысячи делегатов, включая более 40 министров из Африки, что подчеркивает важность обсуждаемых тем и необходимость совместных усилий в борьбе с международным терроризмом.