Китай продемонстрировал мощные микроволновые системы, предназначенные для борьбы с дронами, на авиасалоне в Чжухае.

На китайском авиасалоне в Чжухае представили впечатляющее вооружение, которое может изменить подход к борьбе с беспилотниками. Огромная мобильная система, установленная на грузовике, стала одной из трех крупных микроволновых установок, которые привлекли внимание посетителей. Эти устройства, предназначенные для сбивания дронов, отражают растущий спрос на технологии защиты от воздушных угроз.

Система, известная как микроволновое оружие высокой мощности, выглядит внушительно. Она включает в себя планарную решетку, установленную на шасси легкого бронированного автомобиля. Маленький вращающийся радар, который также присутствует, выполняет функции обнаружения и отслеживания целей. Эта конструкция напоминает самоходные системы противовоздушной обороны, такие как Type 625E, что подчеркивает универсальность и адаптивность китайских технологий.

В рекламном видеоролике, размещенном в соцсети Х, выпущенном государственными компаниями China South Industries Group Corporation и Norinco, демонстрируется еще одна более крупная микроволновая установка. Она также использует планарную решетку и радар. Это устройство показано в различных конфигурациях, включая транспортное положение, что дает представление о его мобильности и возможностях развертывания.

Хотя видеоролик не раскрывает всех технических характеристик этих систем, он демонстрирует их эффективность. В одном из эпизодов показано, как микроволновая установка сбивает небольшой дрон, что иллюстрирует ее боевые возможности. Инфракрасные и электрооптические камеры, вероятно, помогают операторам точно идентифицировать и отслеживать цели, что делает систему более эффективной.

Кроме того, в сети появились изображения третьей микроволновой системы, также установленной на грузовике Shacman серии SX2400/2500. Эта установка имеет микроволновую решетку, прикрепленную к шарнирному креплению, и радар, который скрыт под куполом на выдвижной мачте. Эти детали подчеркивают разнообразие технологий, которые Китай развивает для защиты от дронов.

На фоне активного развития микроволнового оружия, китайские инженеры также работают над лазерными системами направленной энергии. Эти технологии, вероятно, также предназначены для борьбы с беспилотниками и устанавливаются на легких бронированных машинах и наземных платформах.

Западные СМИ пишут, что реальные возможности китайских систем остаются неясными. Тем не менее, Китай активно продвигает свои разработки к оперативному использованию. В то время как китайские технологии стремительно развиваются, армии других стран, включая США, сталкиваются с трудностями в адаптации к новым условиям на поле боя.