Исследование о возможностях использования шагающих роботов для строительства космических телескопов открывает новые перспективы в астрономии. Ученые рассматривают концепцию, которая может изменить подход к созданию сложных космических объектов.

Недавнее исследование под руководством Ману Наира из Линкольнского центра автономных систем в Великобритании предлагает использовать шагающих роботов для сборки гигантских космических телескопов. Это открытие может значительно изменить подход к созданию астрономических инструментов, позволяя осуществлять более масштабные проекты в открытом космосе.

На протяжении многих лет астрономы сталкивались с проблемами при запуске больших телескопов. Ограничения носовых обтекателей ракет усложняли задачу доставки мощных инструментов на орбиту. Например, телескоп Хаббл и Джеймса Уэбба требовали сложных процессов запуска и развертывания. В отличие от них, Международная космическая станция (МКС) собрана из отдельных компонентов. Исследователи уверены, что подобный подход можно применить и к космическим телескопам.

Концепция шагающего робота, известного как E-Walker (ловкий шагающий робот End-Over-End Walking Robot), включает в себя семь степеней свободы, что позволяет ему эффективно перемещаться и манипулировать тяжелыми модулями. Такой робот сможет собирать телескопы на орбите, используя модульные зеркала. Каждое из них будет иметь порты для передачи данных и энергии, что упростит процесс сборки. Исследователи планируют создать 25-метровый телескоп с большим апертурным зеркалом, состоящим из 342 модульных блоков.

Наир и его команда разработали 11 различных сценариев операций для миссии по сборке телескопа. Эти сценарии включают совместную работу нескольких E-Walker, что позволит оптимизировать распределение задач и повысить эффективность. Каждый робот будет получать команды от базового космического корабля, который будет контролировать их действия и состояние.

Важным аспектом исследования является использование автономных систем и ИИ. Они способны выполнять сложные задачи в условиях космоса, где человеческое вмешательство ограничено. Примеры успешного применения роботов на Земле, такие как использование Boston Dynamics Spot для проверки объектов, показывают потенциал автономной робототехники.

Авторы отмечают, что их работа основана на некоторых предположениях и теоретических моделях. Концепция E-walker еще требует большой доработки, но прототип разрабатывается.