Китайский марсоход «Чжужун» сделал значительное открытие, обнаружив доказательства существования древнего океана на Красной планете. Ученые исследуют следы береговой линии, которые могут изменить представления о марсианской истории.

Китайский марсоход «Чжужун» продолжает удивлять ученых своими находками на поверхности Марса. Последние исследования, опубликованные в четверг, представляют убедительные доказательства того, что Красная планета когда-то была покрыта огромным океаном. Исследователи обнаружили участки, которые, по их мнению, могли бы быть древней береговой линией, где когда-то плескалась вода. Эта находка возродила дискуссии о климате и геологии Марса, которые продолжаются десятилетиями.

Марсоход приземлился в 2021 году на равнине Утопия, где ранее фиксировались следы воды. Вокруг места посадки «Чжужуна» ученые заметили различные геологические формы, такие как ямчатые конусы и многоугольные впадины, которые могли образоваться под воздействием воды. Эти структуры напоминают те, что мы видим на Земле в местах с высокой влажностью. Например, ямчатые конусы часто возникают в зонах, где присутствуют грязевые вулканы, что указывает на активность воды в прошлом.

Исследователи подсчитали, что океан мог образоваться около 3,7 миллиарда лет назад в результате масштабного наводнения. Затем, по их мнению, вода замерзла, оставив после себя береговую линию. Однако, как подчеркивает ведущий автор исследования Бо У, команда не утверждает, что их выводы окончательно подтверждают наличие океана. Для более точных данных необходимо собрать образцы марсианских пород и провести их анализ на Земле.

Скептики, такие как ученый Бенджамин Карденас, высказывают сомнения по поводу новых данных. Он указывает на влияние марсианского ветра, который мог разрушить многие осадочные породы за миллиарды лет. «Марс активен, и его ландшафт постоянно меняется», — отмечает Карденас. Он приводит примеры предыдущих исследований, которые показывают, что даже медленные темпы эрозии могут стереть следы береговой линии.

Тем не менее, Бо У согласен, что метеориты также могут выносить на поверхность подземные породы и осадки, что может подтвердить теорию о существовании океана. Несмотря на разногласия, открытие «Чжужуна» вдохновляет ученых на дальнейшие исследования.