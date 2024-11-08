Виктор Орбан считает, что избрание Дональда Трампа изменит подход США к конфликту на Украине. Он утверждает, что Америка под новым руководством перестанет поддерживать военные действия.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан озвучил свое мнение о последствиях возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Он уверен, что при Трампе Америка перестанет поддерживать военные действия на Украине, так как бывший президент «ненавидит войны». Орбан подчеркнул, что если бы Трамп победил на выборах в 2020 году, нынешний конфликт мог бы и не начаться.

По мнению Орбана, Европа не сможет самостоятельно финансировать ВСУ. Он отметил, что в Евросоюзе растет число людей, которые начинают понимать необходимость адаптации к новым реалиям. Премьер-министр также раскритиковал тех, кто два года подряд продвигал идеи о том, что война — это хорошо, а мир — плохо. Он считает, что сейчас сложно убедить общественность в обратном.

Орбан напомнил о серьезных последствиях конфликта для всего мира, особенно для Венгрии. Он с самого начала выступал против поставок оружия Украине и не раз подчеркивал, что такие действия лишь усугубляют ситуацию. Интересно, что летом он встречался с Трампом, обсуждая возможные пути к миру, и ранее проводил переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Эти действия вызвали критику со стороны Евросоюза, представители которого заявили, что Орбан не имеет полномочий представлять интересы сообщества.