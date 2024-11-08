Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Виктор Орбан: При Трампе конфликт на Украине ослабнет
Виктор Орбан считает, что избрание Дональда Трампа изменит подход США к конфликту на Украине. Он утверждает, что Америка под новым руководством перестанет поддерживать военные действия.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан озвучил свое мнение о последствиях возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Он уверен, что при Трампе Америка перестанет поддерживать военные действия на Украине, так как бывший президент «ненавидит войны». Орбан подчеркнул, что если бы Трамп победил на выборах в 2020 году, нынешний конфликт мог бы и не начаться.

По мнению Орбана, Европа не сможет самостоятельно финансировать ВСУ. Он отметил, что в Евросоюзе растет число людей, которые начинают понимать необходимость адаптации к новым реалиям. Премьер-министр также раскритиковал тех, кто два года подряд продвигал идеи о том, что война — это хорошо, а мир — плохо. Он считает, что сейчас сложно убедить общественность в обратном.

Орбан напомнил о серьезных последствиях конфликта для всего мира, особенно для Венгрии. Он с самого начала выступал против поставок оружия Украине и не раз подчеркивал, что такие действия лишь усугубляют ситуацию. Интересно, что летом он встречался с Трампом, обсуждая возможные пути к миру, и ранее проводил переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Эти действия вызвали критику со стороны Евросоюза, представители которого заявили, что Орбан не имеет полномочий представлять интересы сообщества.

#украина #сша #трамп #орбан
Источник: rbc.ru
4
Показать комментарии (4)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стало известно о масштабной операции армии РФ с участием Су-57 и уничтожением ПВО ВСУ
21
Ученые выяснили, что частицы микропластика в воздухе способствуют образованию новых облаков
+
Разрастающаяся популяция скорпионов в Бразилии представляет угрозу для жизни населения
1
На авиационной выставке в Китае концерн "Алмаз-Антей" представил ЗРК "Викинг"
2
Новые крылатые ракеты компании MBDA смогут обезвредить самые мощные системы ПВО в мире
+
M4 Ultra может оказаться мощнее видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090
12
Жена пользователя Reddit выбросила его ПК в окно, но ему бесплатно собрали новый
8
SpaceX попросила поставщиков Starlink покинуть Тайвань на фоне напряженности с Китаем
1
Эксперт Дандыкин назвал сброшенную на ВСУ ФАБ-3000 мощнейшей бомбой-планером
+
Apple анонсировала новую функцию «Battery Intelligence» в обновлении iOS 18.2 beta 2
2
Red Banner-16FE: Китай представил глубоко усовершенствованный ЗРК «Бук»
+
На Таганрогском заводе построили первый в России реактор для производства высокооктанового бензина
+
Удар ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области "зачистил" территорию площадью 1 квадратный километр
5
Spectator: Бывший член команды Зеленского допустил отказ от территорий из-за президентства Трампа
+
Pixel 9 Pro XL от компании Google вошел в топ-10 самых продаваемых телефонов премиум-класса
+
Зеленский приехал в Венгрию на политический саммит и нахамил принимающей стороне
4
Представлена беззеркальная камера Z50 II от Nikon
+
Основатель TSMC в 2013 году собирался предложить основателю NVIDIA должность главы своей компании
1
Стартовали мировые продажи PS5 Pro — в России консоль доступна по цене от 84 000 рублей
+
РФ накопила 500 дальнобойных ракет "Оникс" для ударов по энергетической инфраструктуре Украины
2

Популярные статьи

Как я решил проблему с падением сигнала от роутера, и почему это самый простой и дешёвый способ
24
Современные мультипликационные сериалы для взрослых - краткий обзор (2 часть)
5
Тест типичного "пацанского" ПК из 2001 года на базе Intel Celeron 1200MHz и GeForce2 MX400 64Mb
28
"Simulakros", "Gedonia 2": очень краткий обзор бета-версий игр
+
Почему у Linux нет будущего в настольном сегменте, пока разработкой занимаются некомпетентные люди
86
AMD Ryzen 7 9800X3D - почему это успех
165
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-424 MAX
2
Самые ожидаемые игры 2025 года (часть 2)
7
Почти идеальная игровая сборка на AMD для постоянного читателя Overclockers.ru до 150 000 рублей
68
Ryzen 7 5700X3D vs Core i5-14400F – почему процессоры Intel сегодня не подходят для игровых сборок
8

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
17:47
Геи эт слишком культурно,пидерасты и есть пидерасты
AMD Ryzen 7 9800X3D - почему это успех
Nvidia&Intel Hater
17:46
даа,там так и говорят,на 3050 пошел весь неликвид что на другие карты не годен.
AMD Ryzen 7 9800X3D - почему это успех
Nvidia&Intel Hater
17:45
не сомневался
AMD Ryzen 7 9800X3D - почему это успех
Серж Диезз
17:45
Так давай во фряхе тогда тестировать, в опен солярисе, в реакт ос, только какой в этом смысл? А никакого, производительность интересует в связке аппаратно-программно комплекса, а не в сферическом коне...
M4 Max от Apple превосходит в Geekbench Core Ultra 9 285K и Ryzen 9 9950X
Nvidia&Intel Hater
17:45
Он чего сел что ли ?? в камере его ждет незабываемое время
AMD Ryzen 7 9800X3D - почему это успех
Vito Vago
17:39
"...Александр Харебин заявил, что основная цель вторжения украинской армии в Курскую область выполнена." *А никто и не собирался "мясом по украинске" вышибать из области; сами "подохнут" или сдадутся....
Харебин: Цель ВСУ продержаться в Курской области до избрания нового президента США - достигнута
corsi
17:38
Политолог просмотрел темпы освобождения Донбасса? За время курской авантюры - так быстро войска РФ за последний год не продвигались. И Курщину никто не оставит оккупированной, это факт.
Харебин: Цель ВСУ продержаться в Курской области до избрания нового президента США - достигнута
Vito Vago
17:36
Скачем выше; делаем селфи...
Самолеты Су-57 ударили по Киеву малозаметными ракетами Х-59
Александр Дедок
17:35
украины нет есть хохлостан.
Почему России не стоит радоваться победе республиканцев в американском Конгрессе
Александр Сечков
17:33
Спекулянты работают быстро
Европейские ритейлеры распродали запасы процессоров AMD Ryzen 9800X3D за несколько часов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем