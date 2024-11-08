Компания Xiaodu готовится к запуску нового продукта. 12 ноября на Всемирной конференции Baidu представят умные очки с интегрированным ИИ-помощником.

12 ноября Xiaodu представит свои умные очки с искусственным интеллектом на Всемирной конференции Baidu. Они оборудованы встроенной камерой, что позволяет пользователям снимать как фотографии, так и видео. Функция голосового взаимодействия, основанная на мощной модели Baidu Wenxin, добавляет удобства в повседневное использование.

Интересно, что Xiaodu позиционирует этот продукт как новую категорию в своей линейке аппаратного обеспечения. Ранее компания уже зарекомендовала себя на рынке AI, но теперь делает шаг в совершенно новое направление. Ожидания высоки, и многие пользователи надеются, что эти очки станут не только стильным аксессуаром, но и незаменимым помощником в повседневной жизни.



